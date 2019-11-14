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Путин опроверг заявления Додона о возможности реверсной поставки газа в Молдову

Опубликовано : 15 ноябрь 2019 г. 00:26 | Просмотров: 336 | Категория: Мир

Президент России Владимир Путин назвал разговоры о реверсных поставках газа из Европы "полной чушью".

Об этом Путин заявил на саммите БРИКС в Бразилии, говоря о реверсе газа в Украину из Европы. Как сообщает РИА Новости, он заявил о невозможности данного процесса, назвав это полной чушью.

"Хочу, чтобы всем было понятно: невозможен никакой реверс, газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а в полтрубы - в другую. Чушь это, понимаете, "сапоги всмятку". Это нереально абсолютно", - заявил Путин журналистам, говоря о теме переговоров с Украиной по газу.

Он отметил, что российская сторона знает, как технологически это осуществляется.

"Заходит (газ), потом лупинг такой сделали, обходную трубу - и назад его качают... Это же советская труба - она идет транзитная, от нее ответвления на всю территорию Украины; там засчитывают, а потом пересчитывают, что как будто это из Европы пришло. Да это ерунда просто. Мы это прекрасно понимаем, мы просто не шумим по этому поводу, чтобы не обострять ситуацию", - добавил Путин.

Ранее занимающий должность президента Молдовы Игорь Додон неоднократно заявлял о якобы уже достигнутых договоренностях по реверсным поставкам газа через трансбалканский газопровод, проходящий через Молдову и Украину. Додон объяснял, что по газопроводу, по которому транспортируется газ из России на Балканы появилась возможность транспортировать газ в обратную сторону, через находящуюся на юге Молдовы (Каушаны) газо-измерительную станцию.


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