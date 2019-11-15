Министр обороны Молдовы ставит в пример мужество армии сепаратистов на Донбасссе ...

Этот пример Виктор Гайчук приводил еще в ноябре 2016 года, выступая на мероприятии в Академии наук, восхищаясь духом и боеспособностью армии сепаратистского региона Украины.

"Меня часто спрашивают, зачем Молдове армия, если мы никогда не победим? И я привожу лишь один пример - Донбасс. У Донбасса военных около 10 тысяч, практически как в Национальной армии Молдовы. А у Украинской армии 168 тысяч. Так, по-простому. То есть, дух, вера являются эффективнее в борьбе. Если боец верит в своего командира, любит родину, тогда он победит и с менее современным вооружением, чем у противника", - заявил тогда Гайчук.

Виктор Гайчук занял должность министра обороны в сформированном 14 ноября правительстве Иона Кику. До ухода в правительство, Гайчук был советником Игоря Додона, секретарем Высшего совета безопасности. Гайчук является родственником Додона.