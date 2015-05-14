Помощница Канду стала помощницей Чебана в Примарии Кишинева ...

(ФОТО) Бывший советник одного из лидеров Демпартии Андриана Канду стала помощницей представителя партии Додона в Примарии Кишинева Ивана Чебана.

Речь идет об Алле Мырза, которая была советником Андриана Канду еще с 2015 года.

14 ноября, Аллу Мырза уже можно было увидеть рядом с Чебаном на встрече с послом Румынии в Молдове.