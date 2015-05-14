Помощница Канду стала помощницей Чебана в Примарии Кишинева
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(ФОТО) Бывший советник одного из лидеров Демпартии Андриана Канду стала помощницей представителя партии Додона в Примарии Кишинева Ивана Чебана.
Речь идет об Алле Мырза, которая была советником Андриана Канду еще с 2015 года.
14 ноября, Аллу Мырза уже можно было увидеть рядом с Чебаном на встрече с послом Румынии в Молдове.
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