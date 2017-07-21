Начался суд над экс-президентом Кыргызстана Атамбаевым ...

Суд Бишкека начал рассмотрение дела о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Одним из обвиняемых по этому делу является и бывший президент Алмазбек Атамбаев.

Как сообщает издание 24.kg, судебное заседание проходит в закрытом режиме, а экс-президент отказался участвовать в процессе.

Местный вор в законе Азиз Батукаев покинул Кыргызстан в апреле 2013 года. Врачи тогда поставили ему диагноз "острый лейкоз". Он досрочно освободился из колонии, где отбывал наказание, и уехал на историческую родину — в Чечню. По факту сразу же назначили проверку, но нарушений правоохранительные органы и прокуратура тогда не нашли.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019-го. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборанты, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.

Ранее сообщалось, что 14 обвиняемых могут отделаться штрафом — они подписали соглашение о сотрудничестве со следствием. Каждого из них заключали под стражу, а позже отпустили под домашний арест.

Бывшего президента Кыргызстана задержали 8 августа после штурма его дома в селе Кой-Таш. Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса КР: коррупция, легализация/отмывание доходов, организация массовых беспорядков, убийство и другие.