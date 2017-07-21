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Чубашенко: Россия поддерживает новый тандем Додона-Плахотнюка? Не верю!

Опубликовано : 15 ноябрь 2019 г. 11:41 | Просмотров: 1130 | Категория: Аналитика сети

Как бы ни оправдывались социалисты с демократами, 14 ноября голосованием за правительство Кику они восстановили коалицию ПСРМ-ДПМ, возродили тандем Додона с Плахотнюком.

Публицист Дмитрий Чубашенко поделился в соцсети своим видением сложившейся в Молдове политической ситуации.

“14 ноября парламентские фракции ПСРМ и ДПМ выразили вотум доверия «технократическому» правительству Иона Кику. Большинство министров этого кабинета так или иначе связаны с ДПМ, и ее нынешний формальный председатель Павел Филип признался, что, если бы он формировал правительство, то включил бы в него тех же самых людей, что и Додон.

В этот же день российские газеты написали, что новое правительство Молдовы будет полностью подконтрольно “пророссийскому” Додону и лояльно Москве.

И в этот же день та же пресса сообщила, что Тверской суд Москвы заочно арестовал Владимира Плахотнюка по обвинению в создании организованного преступного сообщества. Ранее российская юстиция выдвинула беглому молдавскому олигарху обвинения в отмывании денег, контрабанде наркотиков и покушении на убийство.

Теперь попробуйте связать все это в единое целое и как-то объяснить: “пророссийский” Додон создает новый тандем с партией Плахотнюка (только очень наивный простофиля может верить в сказки про то, что ДПМ “очистилась” от Плахотнюка, и он больше никак не влияет на демократов); кто-то в Москве радуется тому, что “наши взяли водокачку”, Россия подвинула Запад в Молдове, получила полностью лояльную власть во главе с Додоном, и российские олигархи теперь смогут заполучить Кишиневский аэропорт, Джурджулештский порт и другие активы; и одновременно московский же суд объявляет в розыск по очередному тяжкому уголовному преступлению того самого Плахотнюка, чья ДПМ создала новый альянс с партией Додона, который обеспечит лояльность Молдовы Москве, которая (далее по кругу) объявляет Плахотнюка в розыск...”, - размышляет Чубашенко в своей публикации. При этом он выражает сомнение в том, что Россия поддерживает такую одиозную коалицию.

“Как бы ни оправдывались социалисты с демократами, 14 ноября голосованием за правительство Кику они восстановили коалицию ПСРМ-ДПМ, возродили тандем Додона с Плахотнюком. С этого дня за все, что происходит в Молдове, отвечают эти две партии, и эти два политика. И когда кто-то пытается внушить, что эту коалицию, и этот тандем поддерживает Россия, хочется воскликнуть: “Не верю!”.

Для чего России было буквально ломать Додона через колено вплоть до 7-8 июня, заставляя его отказаться не только от коалиции с ДПМ, но даже от досрочных выборов, и пойти на альянс только с ACUM, чтобы сегодня все откатилось на полгода назад, и Додон все-таки заключил ту самую коалицию с ДПМ, которую изначально хотел создать после выборов 24 февраля? Это нелогично.

Заставив Додона отказаться от сделки с Плахотнюком, и тем самым, вместе с другими “партнерами по развитию”, освободив Молдову от олигархического режима, Россия завоевала огромную, беспрецедентную симпатию в глазах граждан Молдовы, в том числе тех, кто никогда не смотрел в сторону России, и даже считал ее врагом. Вклад России в избавление Молдовы от Плахотнюка был очевиден. Вернувшись к альянсу с ДПМ и Плахотнюком, Додон все это перечеркнул, обнулил. Получается, что Москва поддерживает в Кишиневе власть, созданную при участии партии, чей лидер в самой России считается уголовником. В чем смысл? С Додоном все понятно, он, в самом прямом смысле слова, спасает свою шкуру, но России-то это все зачем?

Из-за того, что Москва якобы поддерживает Додона, а тот пошел на очередную сделку с Плахотнюком, сегодня очень многие люди готовы голосовать на президентских выборах за Майю Санду. Они не понимают, что либеральный тоталитаризм, который навсегда поселился в голове Санду, ничем не лучше “социал-демократической” клептократии ПСРМ-ДПМ. Они верят в то, что Санду была за честную юстицию, за справедливость, за наказание воров, а Додон с Плахотнюком ее остановили только для того, чтобы честный прокурор не расследовал их темные дела”, - отмечает журналист. Додон, по его мнению, предпочел вернуться к “доброму старому” комфортному альянсу с ДПМ и Плахотнюком, нежели стать объектом уголовного преследования со стороны реформированной юстиции.

“Между тем, реформа правосудия — это, действительно, главная проблема Молдовы, потому что без нормальной юстиции у нас вообще ничего никогда не получится. Молдова — страна непуганых полицейских, прокуроров, судей, депутатов, министров, президентов. Они знают, что могут делать все, что хотят, воровать, сколько душе угодно, и им за это ничего не будет. Правительство блока ПСРМ-ACUM, пусть и неуклюже, пыталось что-то делать в этом направлении. Но про таких, как лидер одной из составляющих того альянса, Додона, говорят “черного кобеля не отмоешь добела”, и он предпочел вернуться к доброму старому комфортному альянсу с ДПМ и Плахотнюком, нежели стать объектом уголовного преследования со стороны реформированной юстиции.

Правительство ПСРМ-ДПМ, тандем Додона-Плахотнюка никогда не отмоются от репутации коррумпированной и воровской власти. Они могут сколько угодно строить дороги и повышать пенсии, но того, чего люди ждут от государства - правды, справедливости и законности, - эти по определению дать не в состоянии. Но парадоксальным образом, такая воровская власть будет считаться и... пророссийской. России надо, чтобы про нее говорили, что она поддерживает в Молдове коррумпированный альянс Додона-Плахотнюка? Не верю", - резюмирует Дмитрий Чубашенко.


Метки к статье: Додон, Плахотнюк, тандем, Дмитрий Чубашенко, Россия

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