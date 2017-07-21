Блок ACUM в кишинёвском мунсовете распался на две фракции ...

Фракции партии PAS и партии Платформа “Достоинство и правда” теперь будут работать в муниципальном совете столицы по отдельности.

Соответствующее заявление было сделано представителями фракции PAS в пятницу на заседании мунсовета в примарии, причём для руководителя фракции DA Андрея Нэстасе это стало неожиданностью, - передает Unimedia.

По результатам местных выборов 20 октября ПСРМ получила в мунсовете 22 мандата, блок ACUM – 19, Либеральная партия – 3, Демпартия и Партия “Шор” – по 2, остальные по одному.