Блок ACUM в кишинёвском мунсовете распался на две фракции
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Фракции партии PAS и партии Платформа “Достоинство и правда” теперь будут работать в муниципальном совете столицы по отдельности.
Соответствующее заявление было сделано представителями фракции PAS в пятницу на заседании мунсовета в примарии, причём для руководителя фракции DA Андрея Нэстасе это стало неожиданностью, - передает Unimedia.
По результатам местных выборов 20 октября ПСРМ получила в мунсовете 22 мандата, блок ACUM – 19, Либеральная партия – 3, Демпартия и Партия “Шор” – по 2, остальные по одному.
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