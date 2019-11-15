В Грузии возобновились массовые антиправительственные протесты ...

В Тбилиси на организованную оппозицией акцию откликнулись тысячи человек. Многие протестующие провели ночь с четверга на пятницу в палатках, установленных у здания парламента на проспекте Руставели, сообщает Euronews. Участники акции требуют отставки премьер-министра Грузии Георгия Гахарии и проведения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.

Переход на пропорциональную систему была одним из обещаний правящей партии "Грузинская мечта" во время уличных протестов, охвативших Грузию летом этого года. 14 ноября парламент Грузии не поддержал идею конституционных изменений, касающихся проведения парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером. Против этого предложения проголосовала большая часть депутатов от правящей партии, которая и разработала законопроект.