Член Совета по телерадиовещанию ушла в отставку из-за политического контроля над учреждением
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Ольга Гуцуцуй объяснила свой уход тем, что больше не в силах мириться с происходящим в совете.
Об отставке экс-член СТР сообщила в соцсети. По её словам, решения совета говорят об ангажированности учреждения.
“Мне кажется, что решения принимаются за стенами совета. По-другому невозможно объяснить, почему из независимой автономной структуры регулятор превратился в политически ангажированный орган, меняющий цвет вместе со сменой влияния тех или иных медиа, контролируемых политиками ”, - пояснила Гуцуцуй. Это печальная реальность, но её невозможно отрицать, добавила она.
Совет по телерадиовещанию состоит из девяти человек. Срок полномочий членов СТР составляет шесть лет.
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