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Член Совета по телерадиовещанию ушла в отставку из-за политического контроля над учреждением

Опубликовано : 15 ноябрь 2019 г. 14:33 | Просмотров: 256 | Категория: Страна

Ольга Гуцуцуй объяснила свой уход тем, что больше не в силах мириться с происходящим в совете.

Об отставке экс-член СТР сообщила в соцсети. По её словам, решения совета говорят об ангажированности учреждения.

“Мне кажется, что решения принимаются за стенами совета. По-другому невозможно объяснить, почему из независимой автономной структуры регулятор превратился в политически ангажированный орган, меняющий цвет вместе со сменой влияния тех или иных медиа, контролируемых политиками ”, - пояснила Гуцуцуй. Это печальная реальность, но её невозможно отрицать, добавила она.

Совет по телерадиовещанию состоит из девяти человек. Срок полномочий членов СТР составляет шесть лет.


Метки к статье: Ольга Гуцуцуй, совет по телерадиовещанию, отставка, ангажированность

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