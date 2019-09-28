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Додон в очередной раз нарушил свое 'жесткое' предвыборное обещание

Опубликовано : 15 ноябрь 2019 г. 16:02 | Просмотров: 447 | Категория: Власть

Назначенный Додоном на должность премьер-министра Молдовы Ион Кику уже более 15 лет является гражданином Румынии.

О том, что премьер-министр правительства Додона Ион Кику является гражданином Румынии, стало известно 14 ноября на заседании парламента, перед утверждением правительства. В ходе обсуждения вопроса о назначении правительства, депутат Лилин Карп попросил Иона Кику, как обладателя гражданства Румынии не закрывать Музей советской оккупации "и оставить именно то, что есть в памяти, боль этого народа, хотя бы в музеях, если по-другому не будет возможно".

Додон также знал о румынском гражданстве Кику. Он это подтвердил в четверг вечером в эфире контролируемого им телеканала NTV-Moldova, отметив, что премьер-министр Молдовы Ион Кику получил гражданство Румынии в 2003 году "для решения каких-то своих личных проблем". "Он получил, но он государственник. Он государственный такой муж", - подчеркнул Додон.

Примечательно, что осенью 2016 года, избираясь на должность президента, Додон "бескомпромиссно" пообещал не допустить назначений на правительственные должности граждан других государств. "Граждане других стран не будут назначены на государственные должности президентом. Все, кто был назначен ранее аппаратом Президента, будут уволены или откажутся от второго гражданства", - говорится в предвыборной платформе Додона в кампании 2016 года.

Известно также, что и бывший советник Додона и нынешний Министр иностранных дел и европейской интеграции Аурел Чокой тоже является гражданином Румынии.

Ранее, тот же Додон "забыл" о своих требованиях, когда оказалось, что среди депутатов фракции Додона в предыдущем созыве парламента треть депутатов имела гражданство Румынии. Часть из них стали депутатами и нынешнего созыва парламента.


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