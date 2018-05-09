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Посол ЕС напомнил о важности соблюдения прав человека и верховенства права в Молдове

Опубликовано : 15 ноябрь 2019 г. 16:55 | Просмотров: 123 | Категория: Власть

Европейский союз по-прежнему намерен сосредоточиться на предоставлении ощутимых преимуществ для граждан Молдовы.

Об этом заявил глава Делегации Евросоюза  Молдове Петер Михалко на прошедшем в среду в Кишиневе финальном мероприятии "Диалог между Республикой Молдова и ЕС по правам человека".

"Права человека являются одним из основных элементов поддержки верховенства закона и демократии, которые вместе играют важную роль в улучшении жизни каждого гражданина Республики Молдова", - отметил Михалко, выступая перед присутствующими.

В то же время, посол ЕС высказался и по поводу политического кризиса на фоне ситуации вокруг назначения Генерального прокурора.

"В свете произошедших на этой неделе политических событий, вынесения вотума недоверия правительству в контексте назначения генерального прокурора, это тревожные сигналы Европейскому союзу о процессе проведения реформ в стране. Независимое и ответственное правосудие, с честным и беспристрастным подходом к принятию решений, является основным элементом демократического общества, основанного на верховенстве закона, что гарантирует соблюдение прав всех граждан Молдовы", - подчеркнул посол ЕС в Молдове.

В своем выступлении Петер Михалко также подчеркнул, что ЕС ожидает реформ, направленных на обеспечение плюрализма в СМИ, прозрачности владения СМИ, а также принятие уже зарегистрированных законопроектов, касающихся НПО, и доступа к информации. В заключение он подчеркнул, что ЕС намерен сотрудничать с теми, кто поддерживает процесс проведения реформ, что является основой Соглашения об ассоциации.

Мероприятие "Диалог между Республикой Молдова и ЕС по правам человека" является одной из основных платформ в области соблюдения прав человека в Молдове при участии государственных учреждений, организаций гражданского общества и НПО.


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