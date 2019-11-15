Депутат партии Додона выпрашивал для себя должность в Минздраве ...

В попытке извлечения выгоды из влияния депутата партии Додона обвинила бывшая глава минздрава Алла Немеренко.

По ее словам, если другие социалисты обращались в министерство по конкретным вопросам, связанных с помощью людям, то у Односталко не было ни одного подобного обращения. Единственным его интересом был рынок лекарств, и он этого даже не скрывал.

Немеренко опубликовала в соцсети фрагменты их переписки, из которой видно, что социалист проявляет особый интерес к должности главы Агентства по лекарствам, изъявляет желание возглавить Республиканский наркологический центр, а также в целом контролировать сферу борьбы с наркотиками и наркотрафиком.



Наряду с этим экс-министр сообщила, что Односталко, заинтересованный в бизнес-партнерстве с иностранцами в лекарственной области, неоднократно предлагал ей встретиться с “разными людьми” из арабских стран, и даже партийных делегатов с Кубы для обсуждения соответствующих вопросов.