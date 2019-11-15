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Ольга Бузова впервые выступит на Дне студента

Опубликовано : 15 ноябрь 2019 г. 18:07 | Просмотров: 311 | Категория: Страна

Впервые в Молдову на концерт, приуроченный к Международному Дню студента, выступит российская телеведущая, певица, актриса, бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу "Дом-2".

Концерт с ее участием состоится в Бельцах, 16 ноября.

Мероприятие организует примария Бельц, при поддержке мэра этого второго по значению города Молдовы Ренато Усатого.

"Мы подготовили сюрприз, который поразит жителей Бельц и всей Молдовы. Я хочу обратиться ко всем студентам: буду отмечать вместе с вами День студента, потому что политики вспоминают о них только в предвыборной кампании. Я приглашаю всех студентов из Молдовы, 16 ноября, в 18.00, на площадь Василе Александри в Бельцах. Это будет грандиозный праздник. Приедет Vanotek, Filatov & Karas, Ольга Бузова, Ионел Истрати и другие артисты. Почему именно эти исполнители? Молодые люди сказали, что слушают такую музыку, и я это взял на заметку. Я уже "молодой пенсионер", слушаю другую музыку", – сказал Усатый, анонсируя мероприятие.

В этой связи мэр Бельц отметил, что запланированный на 16 ноября концерт станет "мега-мероприятием с большим количеством сюрпризов для студентов из Бельц и всей страны".


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