Плахотнюк арестован в России по очередному делу ...

Тверской суд Москвы вынес решение о заочном аресте бывшего лидера правившей в Молдове Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка по делу о контрабанде наркотиков группой лиц.

Как сообщает ТАСС, решение об аресте Плахотнюка на два месяца вынес судья Алексей Криворучко. Плахотнюк должен быть арестован с момента задержания или экстрадиции в Россию. Он заочно обвиняется по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков организованной группой).

Это очередной заочный арест Плахотнюка российскими судами. Ранее аналогичные решения были приняты по другим уголовным делам, фигурантом которых он был.

Ранее МВД России сообщало, что Плахотнюку инкриминируются 28 эпизодов контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Следствие считает, что он является одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката. Кроме того, он обвиняется в организация преступного сообщества, в совершению незаконных валютных операций, а также по делу о покушении на убийство.

10 октября с требованием об аресте Плахотнюка выступили и молдавские прокуроры. В Молдове он обвиняется по факту отмывания денег в особо крупных размерах.