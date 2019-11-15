Андрей Нэстасе просил остаться в должности самого одиозного полицейского ...

Обвиненный в целом ряде преступлений против прав человека, по незаконному обороту наркотиков, по контрабанде спирта - зам.главы полиции Георгий Кавкалюк признался, что теперь уже бывший министр Андрей Нэстасе просил его остаться в должности.

Об этом сообщил сам Кавкалюк в эфире принадлежащего олигарху Владимиру Плахотнюку телеканала Publika.

По словам Георгия Кавкалюка, после того, как МВД возглавил Андрей Нэстасе, он предложил Кавкалюку остаться в министерстве.

"Ко мне пришел господин Нэстасе вместе с врио главы Генинспектората полиции Баланом, который не понял куда попал. Вместе с ними был бывший зам.начальника Пограничной полиции Вячеслав Гарштя, они сели у меня в кабинете, и господин Нэстасе предложил мне остаться работать", - сообщил Кавкалюк.

Он сказал, что отказался от предложения Нэстасе. "Я серьезный человек. Я офицер полиции высокого ранга. Я не могу просто так работать, с кем попало, как попало. Тем более с людьми, которые несколько лет, каждый день называли меня и моих коллег – преступниками", – заявил Кавкалюк.

Примечательно, что в день, когда Андрей Нэстасе представлял руководству полиции нового главу ГИП Георгия Балана, а Кавкалюк объявил об отставке, на видеокадрах можно было расслышать, как Нэстасе удивленно обратился к Кавкалюку: "Мы же с тобой договорились".

Кавкалюк отказался сообщить о своем новом месте работы, уточнив лишь, что возглавляет департамент охраны одного из нефтетрейдеров.

Ранее неоднократно сообщалось, что Георгий Кавкалюк был непосредственным куратором 5-го управления полиции. Сотрудники этого подразделения полиции привлекались для устрашения и преследования неугодных режиму Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка.