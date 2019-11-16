Лидер Демпартии Плахотнюка раскрыл схему договоренности с партией Додона ...

(ВИДЕО) Спустя два дня после совместного голосования ПСРМ с Демпартией по отставке правительства Майи Санду, один из лидеров Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка раскрыл одну из скрытых от общественности договоренностей с партией Додона.

Генеральный секретарь Демпартии Александр Жиздан объявил, что решение ДПМ от 7 ноября об отзыве из парламента ранее поданного ее фракцией вотума о недоверии правительству Санду было продуманным "техническим" шагом.

Выступая в эфире Radio Europa Liberă (Радио "Свободная Европа"), генсек ДПМ Александр Жиздан отметил, что "наш вотум был отозван технически, чтобы мог пройти их [социалистов] вотум недоверия".

Примечательно, что 7 ноября, в день объявления об отзыве из парламента вотума о недоверии правительству, объявивший об этом депутат ДПМ Андриан Канду сообщил, что этот шаг продиктован "необходимостью разблокировать деятельность парламента".

Позже, 14 ноября фракции Партии социалистов и Демпартии проголосовали вместе за инициированный ПСРМ вотум о недоверии правительству Санду.