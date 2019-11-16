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Власти отменили победу на выборах мэра политзаключенного 'группы Петренко'

Опубликовано : 17 ноябрь 2019 г. 13:26 | Просмотров: 710 | Категория: Власть

(ВИДЕО) Ново-Аненский суд аннулировал результаты выборов в селе Новые Мерены, на которых подавляющее большинство избирателей проголосовали за Андрея Друзя, фигуранта заказного политического дела "группы Петренко".

Как сообщает издание 1news, по словам Друзя, ему – кандидату на должность примара Новых Мерен – власти начали чинить препятствия уже на этапе регистрации.

"С самого начала, когда пошла регистрация, 18 сентября, председатель Комиссии уже тогда начала чинить мне препятствия. Кодекс о выборах предусматривает соблюдение минимального представительства мужчин и женщин в списках на уровне 40 процентов. Председатель Комиссии утверждала, что у меня в списке не хватает женщин, хотя у меня все было, как положено. Она предложила мне добавить еще одного человека, в нарушение Кодекса о выборах", - заявил Друзь, подчеркнувший, что конфликт был исчерпан только после того, как вмешалась Центральная избирательная комиссия.

Впрочем, Друзь все же был допущен к местным выборам и прошел во второй тур, где одержал победу с перевесом почти в 20 процентов. Тем не менее, во время суда по утверждению результатов выборов в Новых Меренах, оппонент Друзя – Олеся Руссу – подала жалобу. Друзь подчеркнул, что заседание суда проходило с многочисленными нарушениями, а на его участников оказывалось давление.

"У моего конкурента по выборам есть советник – Юрий Киру – его родственники, друзья, работают в этом суде. В день заседания он с раннего утра находился в здании суда. Я не думаю, что он туда приехал выпить кофе. Я на все сто процентов уверен, что он приехал, чтобы решить вопрос в пользу моего конкурента", - подчеркнул Друзь.

Тем временем, примар утверждает, что жители села крайне недовольны решением суда: "люди уже готовы заблокировать работу примарии. Я пока еще могу их сдерживать, я им сказал, что этого делать не нужно, потому что мы еще не проиграли, ведь есть еще Апелляционная палата".

В ходе местных выборов в Новых Меренах за кандидатуру Андрея Друзя отдали свои голоса около 60 процентов избирателей села, а за Русу – чуть более 40 процентов.

В 2017 г. столичный суд сектора Рышкань приговорил Григория Петренко и его соратников к условным срокам до 4,5 лет за организацию мирного протеста перед Генеральной прокуратурой с требованием осуждения олигарха Владимира Плахотнюка. Позже, в конце августа 2017 г., Григорий Петренко тайно покинул Молдову, получив в приоритетном порядке политическое убежище в Германии. 

Представители Парламентской ассамблеи Совета Европы, правительство Германии и Госдепартамент США считают членов "группы Петренко" политическими заключенными.




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