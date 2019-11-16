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Россия возвращает захваченные украинские военные корабли

Опубликовано : 17 ноябрь 2019 г. 14:04 | Просмотров: 575 | Категория: Мир

17 ноября в нейтральных водах проходит передача Украине украинских кораблей, задержанных около года назад Россией в Керченском проливе.

Как сообщает Би-би-си, по данным керченских информационных сайтов, три задержанных украинских корабля ("Бердянск" и "Никополь", а также вспомогательное судно "Яны Капу") около 11:30 утра по местному времени вышли с территории Генмола в Керчи на востоке аннексированного Россией Крыма.

"Каждое судно сопровождает буксир, впереди движется береговая охрана", - сообщает корреспондент "Керчь.ФМ".

Ранее помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что процесс передачи из РФ на Украину трех кораблей, задержанных в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится в завершающей стадии.

Украинские военные корабли "Бердянск" и "Никополь", а также вспомогательное судно "Яны Капу" и 24 члена их экипажей были задержаны российскими властями вблизи Керченского пролива 25 ноября прошлого года.

Украинские суда двигались из Одессы в порт Мариуполь в Азовском море, однако уже у берегов Крыма их стали сопровождать российские пограничные катера.

Украинская сторона заявляла, что запросила соответствующее разрешение о проходе через Керченский пролив, однако не получила ответа.

В свою очередь ФСБ России утверждала, что украинских моряков оповестили о том, что проход через пролив закрыт, и потребовали не заходить в "территориальное море Российской Федерации" - акваторию, принадлежность которой России не признается Украиной и большинством стран мира.

Украинские корабли провели в районе Керченского пролива почти весь день. На протяжении этого времени за ними следовали российские пограничные корабли, периодически пытаясь их протаранить. Уже вечером по одному из них российской стороной было применено оружие, в результате три члена экипажа были ранены.

Суда были задержаны, а все члены экипажа арестованы.

В мае этого года Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить задержанные суда и моряков. Россия отказалась принимать участие в заседаниях трибунала.

7 сентября после длительных переговоров состоялся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Стороны передали друг другу по 35 человек, среди которых находились и все задержанные год назад моряки.


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