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Додон обвинен в сдаче власти политическому криминалу

Опубликовано : 17 ноябрь 2019 г. 19:01 | Просмотров: 0 | Категория: Кишинев

В Кишиневе прошла учредительная конференция муниципальной организации политической партии "Гражданский конгресс".

Как сообщает издание eNews, конференция прошла в одном из кишиневских отелей, где собрались более двухсот активистов формирования.

Выступавшие обсудили проекты устава и программы новой партии, текущую политическую ситуацию в Молдове, избрали состав муниципального комитета партии и делегатов на предстоящий учредительный съезд политформирования.

Участники конференции приняли итоговую политическую декларацию, в которой дали свою оценку, в том числе, и новой парламентской коалиции. Ниже, приводится полный текст декларации:

"Мы, участники учредительной конференции кишиневской муниципальной организации Гражданского конгресса, принимаем настоящую декларацию.

Пять месяцев назад мы все были свидетелями своеобразного чуда. 14 июня интересы молдавского народа и интересы главных мировых столиц совпали в одной точке. Исключительно благодаря своеобразным дипломатическим усилиям России, Евросоюза и США криминальный режим в Молдове пал, Плахотнюк бежал, власть получила коалиция блока ACUM и Партии социалистов.

Будем откровенны, никто не ждал от этой коалиции экономических чудес и социальных прорывов. У нового парламентского большинства была только одна задача - освободить государственные структуры от захватчиков и восстановить доверие граждан к закону. В отсутствии главного злодея и бенефициара захваченного государства, это была более чем посильная задача. 

Но они все провалили!

Пять месяцев склок, претензий, дилетантской возни, самолюбования и сплошной геополитической шизофрении.  Пять месяцев совместной бестолковщины, алчного распила силовых ведомств и дележа судебных институтов. И, в конце концов, - пошлый демарш и истерическая капитуляция премьера Майи Санду. 

Но, если блок ACUM добился профанации всех надежд на торжество верховенства права, то Игорь Додон просто сдал власть политическому криминалу, тем, с кого еще не сняты публичные обвинения в узурпации государственной власти, в ее насильственном захвате и удержании.  

Вероломно сформированное парламентское большинство – это не технократическое правление во благо молдавского общества, это новая коррупционная корпорация, в которой социалисты со своим лидером привычно исполняют унизительную роль политических официантов Демократической партии. 

Социалисты в очередной раз предали и своих избирателей, и всех граждан страны. Самопровозглашенные “освободители” стали новыми захватчиками. Сформированное ими парламентское большинство, как минимум наполовину состоящее из соучастников захвата государственной власти, лишено легитимности и общественной поддержки. Избранное ими так называемое правительство меньшинства призвано и в самом деле служить исключительно интересам абсолютного меньшинства молдавского общества – а именно Плахотнюку, Додону и сотне их приближенных.

Мы, члены кишиневской муниципальной организации Гражданского конгресса, категорично утверждаем: главная цель нового правительства - это полномасштабная реставрация олигархического режима. Мы с горечью констатируем: государство вновь захвачено, власть нелегитимна. 

В июне 2019 года вся тяжесть по демонтажу режима легла на иностранных дипломатов и международных партнеров Республики Молдова. Но мы больше не можем полагаться только на помощь извне. Если мы хотим реальных перемен в стране, если мы действительно желаем справедливости и свободного развития для большинства, пора самим становится силой, способной творить историю, объединять неравнодушных граждан нашей страны.  

Гражданская искренность, солидарность, политическая принципиальность, готовность действовать в интересах бедных, угнетенных и бесправных – это и есть платформа для самого широкого гражданского объединения. Сумеем объединиться  именно так –  значит одержим победу! 

Иного пути нет!".


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