Додону надо набраться мужества и признаться, что давал обманные предвыборные обещания ...

Если премьер-министр Ион Кику думает, что его румынский паспорт — это ничего не значащая бумажка, то в самой Румынии так точно не считают. Там читают собственные законы и уверены, что в соответствии с ними у молдавского премьер-министра есть легальные обязательства перед страной, гражданином которой он является, включая обязательство содействовать безопасности и обороне Румынии, между прочим, страны-члена НАТО.

Публицист Дмитрий Чубашенко пояснил, почему румынское гражданство рядовых жителей Молдовы и румынское гражданство премьер-министра страны – это совершенно разные вещи.

“По поводу моего последнего поста о том, что премьер-министр правительства ПСРМ-ДПМ Ион Кику уже 15 лет как является гражданином Румынии и в этом своем качестве дал клятву верности Румынскому государству, пользователи пишут, что в этом нет ничего криминального, главное, что этот премьер делает для Молдовы.

Согласен, ничего криминального в румынскому гражданстве Кику нет. Румынскими паспортами владеют более полумиллиона граждан Молдовы, и подозревать их всех в каких-то дурных намерениях нельзя. Но если большинство обладателей паспортов соседней страны обзавелись ими для того, чтобы жить и работать в государствах Европейского Союза, то румынское гражданство главы правительства Молдовы — это совершенно другая история.

Все премьер-министры Молдовы в последние 10 лет, начиная с Филата, были гражданами Румынии, но они этого не только не скрывали, но и гордились, считали Румынию своей настоящей родиной и открыто работали на ее интересы. Это был их выбор. Румыния формулирует и отстаивает свои национальные интересы так, как сама считает правильным, и если у нее получается эффективно продвигать эти интересы, расставляя своих граждан на руководящие посты в Молдове, можно только констатировать, что это ее большой успех”, - пишет Чубашенко в своей публикации в соцсети. Занимающий должность президента Игорь Додон, обещавший перед выборами запретить лицам с двойным гражданством занимать определенные должности, или же уволить уже занимающих такие посты, держать слово даже не собирается.

“Но Додон же всегда говорил, что он и его социалисты другие, что они настоящие государственники, которые запретят лицам, занимающим руководящие посты, владеть гражданством других государств, потому что они должны быть патриотами только Молдовы, без всяких двойных лояльностей. Додон соврал и здесь, как он соврал по многим другим вопросам.

Переняв эстафетную палочку от Филата, Лянкэ, Стрельца, Филипа, Санду, Додон тоже выдвинул в премьеры гражданина Румынии. Он пытается замылить этот факт, мол, ничего страшного в этом нет, когда-то Кику взял румынский паспорт для каких-то своих “личных нужд”, но теперь-то он честный молдавский премьер-министр, и Румыния ему не указ.

Согласно законам Румынии, “румынское гражданство — это связь и принадлежность физического лица румынскому государству”. Конституция Румынии гласит, что “преданность стране священна”, и что “граждане обязаны защищать государство”. В законе о национальной безопасности Румынии говорится, что “румынские граждане, в качестве выражения их преданности стране, имеют моральное обязательство содействовать реализации национальной безопасности”.

Премьер-министр Кику, получая румынское гражданство, дал клятву на верность румынскому государству, которая звучит так: “Клянусь быть преданным румынским родине и народу, защищать национальные права и интересы, уважать Конституцию и законы Румынии”. Если Кику думает, что его румынский паспорт — это ничего не значащая бумажка, то в самой Румынии так точно не считают. Там читают собственные законы и уверены, что в соответствии с ними у молдавского премьер-министра есть легальные обязательства перед страной, гражданином которой он является, включая обязательство содействовать безопасности и обороне Румынии, между прочим, страны-члена НАТО”, - напоминает журналист. Додону лучше не пытаться “отмыть” своего премьера, а хоть раз честно признаться, что обманул свой народ, считает он.

“Согласно закону о статусе офицера информации и безопасности Молдовы, на должность офицера информации не может быть зачислено лицо, обладающее гражданством другого государства. И это правильно, потому что двойная лояльность такого сотрудника со старта компрометирует всю его деятельность. Но парадоксальным образом, президент, председатель парламента, премьер-министр, депутаты, министры, сотрудники правоохранительных органов и юстиции могут обладать гражданством других стран. Хотя формально все высшие руководители Молдовы, начиная с президента, спикера и премьера, дают подписку о неразглашении государственной тайны, если у них есть другое гражданство, как у Кику, у них есть и вытекающие из этого гражданства обязательства перед другим государством.

Представьте себе такую ситуацию: представитель спецслужб докладывает премьеру секретную информацию о том, что какое-то иностранное государство проводит подрывную работу против Молдовы, или о том, что какой-то чиновник, или даже депутат или министр, являются установленными агентами иностранных спецслужб, и как должен реагировать на это глава правительства, который сам является гражданином другого государства, может быть, даже того, что ведет подрывную деятельность против Молдовы? И как должны чувствовать себя сотрудники спецслужб, зная, что полученная ими, возможно, с риском для собственных безопасности и даже жизни, информация, после того, как она будет доложена потребителям этой информации в руководстве государства, не будет скомпрометирована из-за того, что эти самые руководители являются гражданами других стран и в этом качестве имеют обязанности и перед ними?

Додону лучше не пытаться неуклюже отмывать своего премьера, мол, получил человек 15 лет назад гражданство Румынии, и что тут плохого, главное, что он патриот Молдовы, а хотя бы один раз набраться мужества и честно признаться в том, что он обманул всех и со своими обещаниями запретить лицам с двойным гражданство занимать определенные должности в государстве. Но ведь не признается. Потому что такой вот он Додон”- резюмирует Дмитрий Чубашенко.