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Бельцы выиграли около миллиона евро на обустройство города

Опубликовано : 18 ноябрь 2019 г. 10:13 | Просмотров: 198 | Категория: Страна

В рамках европейского трансграничного проекта будет выделено 1 миллион 600 тысяч евро на обустройство молдавского города Бельцы и румынского города Ботошаны. Сумма будет поделена пополам для каждого города и является грантом.

Об этом в субботу в Бельцах объявили мэр Бельц Ренато Усатый и мэр румынского города Ботошаны Кэлин Флутур.

"Это прорыв для всех бельчан, для бельцкой мэрии", - заявил мэр Ренато Усатый, объявив, что впервые Бельцы получат 800 тысяч евро, которые пойдут на ремонт в лицее им. М.Эминеску, на благоустройство Центрального парка и укладки тротуарной плитки на площади Бельц.

"Мы в двух часах езды, однако нам понадобилось 12 лет, чтобы попасть в Бельцы. Все эти годы я пытался, но получилось только сейчас, когда пришел это мэр и эта команда. Он единственный, кто открыл ворота", - обратился к бельчанам мэр Ботошан, имея в виду мэра Бельц Ренато Усатого, отметив, что "он пытался сотрудничать и с другими мэрами Бельц, но не получалось".

Бельцы и Ботошаны являются городами-побратимами, а упомянутый проект является первым крупномасштабным проектом по трансграничному сотрудничеству, в результате которого на развитие Бельц будет предоставлена такая внушительная сумма европейского гранта.


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