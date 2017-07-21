Белорусский парламент будет полностью состоять из провластных партий ...

По итогам прошедших в воскресенье выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания все 110 мандатов достались партиям, лояльным к властям.

В нижнюю палату парламента избраны депутаты, представляющие Белорусскую патриотическую партию, Республиканскую партию труда и справедливости, Либерально-демократическую партию, а также общественное объединение "Белая Русь", которых не причисляют к оппозиционным силам, - передает Euronews со ссылкой на данные ЦИК Беларуси.

По предварительным данным, явка на выборах превысила 77%.

Что касается Верхней палаты парламента, то она уже фактически сформирована. Как сообщает ВВС, по 8 сенаторов от каждой области и 8 от Минска представили местные Советы депутатов. Еще 8 человек назначит своим указом президент Лукашенко.