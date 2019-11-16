Санду обвинила Россию в укреплении позиций партии Додона в Молдове ...

При этом экс-премьер признала, что не знает, сыграла ли Россия какую-либо роль в отстранении от власти её правительства.

Своим мнением Майя Санду поделилась с румынским порталом G4media.ro, передает tvrmoldova.md. По её убеждению, “Россия стремится усилить позиции ПСРМ в Молдове”.

“Не знаю, сыграла ли Россия какую-то роль в падении правительства, однако известно, что Игорь Додон часто получает из Москвы указания о политических стратегиях”, - пояснила Санду.

Она также отметила, что теперь большинство депутатов молдавского парламента коррумпированы, они подчинены Додону и Плахотнюку, и поэтому не имеют ни морального, ни юридического права выбирать следующего президента.

Напомним, правительство Майи Санду было отправлено в отставку 12 ноября. За утверждение вотума недоверия проголосовали 63 депутата из фракций ПСРМ и ДПМ. Партия “Шор” от голосования воздержалась, а депутаты блока ACUM высказались против.