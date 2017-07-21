Россия передала Украине захваченные в Керченском проливе военные суда ...

18 ноября состоялась передача трёх украинских кораблей, захваченных российским ВМФ год назад в Керченском проливе.

Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ.

“Указанные корабли являются вещественными доказательствами в продолжающемся в России уголовном процессе о незаконном пересечении нашей границы. Их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется”, - гласит текст сообщения. МИД РФ также подчёркивает, что и впредь будет “ жестко пресекать любые провокации у своих границ”.

Украинские военные корабли "Бердянск" и "Никополь", а также вспомогательное судно "Яны Капу" и 24 члена их экипажей были задержаны российскими властями вблизи Керченского пролива 25 ноября прошлого года.

Украинские суда двигались из Одессы в порт Мариуполь в Азовском море, однако уже у берегов Крыма их стали сопровождать российские пограничные катера.

Украинская сторона заявляла, что запросила соответствующее разрешение о проходе через Керченский пролив, однако не получила ответа.

В свою очередь ФСБ России утверждала, что украинских моряков оповестили о том, что проход через пролив закрыт, и потребовали не заходить в "территориальное море Российской Федерации" - акваторию, принадлежность которой России не признается Украиной и большинством стран мира.

Украинские корабли провели в районе Керченского пролива почти весь день. На протяжении этого времени за ними следовали российские пограничные корабли, периодически пытаясь их протаранить. Уже вечером по одному из них российской стороной было применено оружие, в результате три члена экипажа были ранены.

Суда были задержаны, а все члены экипажа арестованы.

В мае этого года Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить задержанные суда и моряков. Россия отказалась принимать участие в заседаниях трибунала.

7 сентября после длительных переговоров состоялся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Стороны передали друг другу по 35 человек, среди которых находились и все задержанные год назад моряки.