Додон готовит назначение Вячеслава Солтана на должность Генпрокурора ...

Решение нового министра Фадея Нагачевского о передаче Высшему совету прокуроров отмененного списка победителей конкурса на должность Генпрокурора заранее спланировано Игорем Додоном с целью утверждения в этой должности контролируемого им Вячеслава Солтана.

Об этом агентству OMEGA сообщил источник в Высшем совете прокуроров, уточнив, что "этому решению не два и не три дня".

"Все к этому шло и первая часть плана была уже осуществлена, когда были озвучены имена четверых победителей. Внезапное, и почему нет, не самое законное решение об аннулировании конкурса лишь предопределило финал. Вы должны понимать, что ставки слишком велики, а цена вопроса - миллионы долларов. И это, если говорить только о денежном выражении интереса. Есть еще и вопросы имиджа и реальных уголовных сроков. Поверьте, когда президенту известно, что в прокуратуре есть вполне реальные уголовные дела с вполне реальной перспективой уголовных сроков в отношении его супруги, а также контролируемых им предприятий, то вопрос смены курса путем отставки правительства - является лишь вопросом нескольких часов", - заявил собеседник агентства.

В то же время, он отметил, что окружением Додона преднамеренно были запущены слухи о том, что "кандидатом Додона" является Александр Стояногло. "Да, Додон говорил со Стояногло. Даже предлагал ему всякие должности. Но эти должности не имели ничего общего с прокуратурой. Речь шла о должности советника то п вопросам нацменьшиств, то по связям с Гагаузской автономией. Дезинформация была запущена с одной целью, чтобы отвести внимание от реального ставленника Додона - Вячеслава Солтана. И заявление Нагачевского о срочном направлении в ВСП ранее отмененного "списка четырех" лишний раз подтверждает эту информацию", - заключил источник.

В понедельник, новый министр юстиции, бывший советник председателя парламента Зинаиды Гречаной и бывший юрист Партии социалистов Фадей Нагачевский созвал срочный брифинг, в ходе которого сообщил, что до кона дня направит в ВСП для финального отбора список четверых победителей конкурса на замещение должности Генпрокурора.

В этот список входят: старший следователь Национального антикоррупционного центра Олег Крышмару, адвокат Владислав Грибинча, прокурор Вячеслав Солтан, а также экс-прокурор и бывший депутат парламента Молдовы Александр Стояногло.