Перспективы поставок газа в Молдову зависят от очередных условий Газпрома Украине ...

Российский газовый гигант "Газпром" предложил Украине отказаться от претензий к "Газпрому" и продлить на год контракт на транзит российского газа через ее территорию.

Соответствующие предложения были направлены в понедельник в "Нафтогаз Украины", министру энергетики Украины Алексею Оржелю и заместителю председателя Еврокомиссии Марошу Шефчовичу.

Об этом сообщила пресс-служба "Газпрома".

" В предложении "Газпрома" указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств; отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за якобы "нарушение экономической конкуренции"; отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против "Газпрома", - отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, в российском газовом гиганте ожидают №позицию украинской стороны относительно ее готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года".

Известно, что действующий контракт на транзит российского газа через Украину, в том числе в направлении Молдовы, истекает 31 декабря.