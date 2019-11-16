Германия настаивает на утверждении верховенства права и полном расследовании кражи миллиарда в Молдове ...

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Опубликовано : 18 ноябрь 2019 г. 16:11 | Просмотров: 246 | Категория: Власть

Федеральное Министерство иностранных дел Германии обращает внимание, что и после смены правительства "Молдова по-прежнему стоит перед большим вызовом".

Об этом говорится в Заявлении пресс-секретаря Федерального Министерства Иностранных Дел о новом правительстве в Молдове, распространенном посольством Германии в Молдове.

В Заявлении подчеркивается, что является крайне важным, "чтобы избранный курс реформ был продолжен новым Правительством под руководством Премьер-министра Кику".

"Федеральное Правительство приветствует прогресс, достигнутый при бывшем Премьер-министре Санду в области юстиции и борьбы с коррупцией. Только постоянное внедрение повестки реформ за пределами партийных границ может удовлетворить притязания молдаван к правовому государству. Эти требования включают, в том числе полное выяснение обстоятельств и расследование банковского скандала 2014/2015 гг.", - отмечается в Заявлении.

Кроме того, сообщается, что "эффективное сотрудничество Германии и ЕС с Молдовой зависит от последовательного внедрения повестки реформ". "Помимо верховенства закона, Соглашение об Ассоциации и Соглашение о Свободной Торговле с ЕС будут и впредь служить ориентирами для дальнейшего сотрудничества", - отмечается в Заявлении пресс-секретаря Федерального Министерства Иностранных Дел о новом правительстве в Молдове.


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