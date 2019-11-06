В Кишиневе вскрытие трупов проводили за взятки ...

В понедельник после обысков в центре задержаны десять судмедэкспертов, сообщает ProTV. По данным Национального антикоррупционного центра, задержанные за плату выдавали экспертные заключения с искажёнными данными о причине смерти. Цены на такие “услуги” варьировались от 900 леев до 10 тысяч, причём в бухгалтерских документах эти суммы не учитывались. В июле-сентябре 2019 года взяточники заработали в общей сложности 328 тысяч леев.

Возбуждено два уголовных дела по фактам коррупции и мошенничества. В случае доказательства вины задержанным грозит до 15 лет тюрьмы, штраф до 500 тысяч леев, а также запрет на врачебную практику в течение 15 лет.