Суд освободил смертельно больного заключенного Сергея Косована ...

После двух лет судебных тяжб и давления со стороны правозащитников суд столичного сектора Чеканы вынес решение об освобождении из-под ареста Сергея Косована в связи с тяжелой болезнью.

Как сообщает издание Newsmaker, решение суда вступит в силу через 15 дней.

Бизнесмен Сергей Косован более двух лет находился под арестом. Он болен циррозом печени в последней стадии. Эта болезнь входит в список дающих право на освобождение.

Суд применил статью 95 Уголовного кодекса, согласно которой "лица, которые до вынесения приговора или в период отбывания наказания заболели "тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания", могут быть освобождены от заключения.

Ходатайство об освобождении Косована в суд подали адвокат Косована и администрация тюрьмы №16, где сейчас содержится бизнесмен.

В июле 2018 суд приговорил Косована к семи годам лишения свободы, Апелляционная палата оставила приговор в силе, а 8 августа 2019 года Высшая судебная палата отправила дело Косована на пересмотр, мотивировав это тем, что Апелляционная палата "не вникла в суть дела". Несмотря на это, 1 октября Апелляционная палата повторно приговорила Косована к лишению свободы на семь лет.

С требованием об освобождении Косована выступал и Офис народного адвоката. В позиции Офиса народного адвоката отмечается, что тюрьма № 16 "в кризисной ситуации не сможет обеспечить право Косована на жизнь".

Офис народного адвоката сослался на заключение медкомиссии Национальной администрации пенитенциаров, которая постановила, что Косована следует освободить.

"Это решение должно быть применено в срочном порядке с целью обеспечения соблюдения права на жизнь Сергея Косована", — говорится в позиции омбудсмена.

Сергея Косована арестовали в сентябре 2017 года по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах, фальсификации документов и превышении полномочий. Дело касалось столичного рынка "Радужный", администратором которого он был.