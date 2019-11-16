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Глава юридической комиссии парламента подал отставку

Опубликовано : 18 ноябрь 2019 г. 18:30 | Просмотров: 356 | Категория: Власть

Депутат партии PAS Сергей Литвиненко ушёл с поста председателя парламентской юридической комиссии.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети и опубликовал фото заявления на имя спикера парламента Зинаиды Гречаной.

“Сегодня я подал в отставку с поста главы комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету. Я не думаю, что ДПМ и ПСРМ, те, кто создал новое парламентское большинство, действительно хотят осуществить подлинную реформу юстиции. И я не хочу продвигать законы, которые независимо от того, что в них будет написано, не принесут ничего хорошего системе правосудия Молдовы. Уверен, найдётся достаточно людей, чтобы поддержать эти проекты”, - говорится в публикации Литвиненко.

Напомним, правительство Майи Санду было отправлено в отставку 12 ноября. За утверждение вотума недоверия проголосовали 63 депутата из фракций ПСРМ и ДПМ. На следующий день голосами этих же депутатов было назначено новое правительство, возглавляемое Ионом Кику.


Метки к статье: Сергей Литвиненко, отставка, юридическая комиссия

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