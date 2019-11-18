МЕНЮ
Twitter
﻿ 56
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

21:15  

Рейтинг Путина упал… до 70 процентов

18:30  

Глава юридической комиссии парламента подал отставку

17:48  

Суд освободил смертельно больного заключенного Сергея Косована

16:18  

В Кишиневе вскрытие трупов проводили за взятки

16:11  

Германия настаивает на утверждении верховенства права и полном расследовании кражи миллиарда в Молдове

15:25  

Перспективы поставок газа в Молдову зависят от очередных условий Газпрома Украине
все новости

Рейтинг Путина упал… до 70 процентов

Опубликовано : 18 ноябрь 2019 г. 21:15 | Просмотров: 153 | Категория: Мир

Суммарный уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина в октябре 2019 года составил 70%.

Как показал проведенный в конце октября соцопрос "Левада-центра", за последние два года респонденты, характеризуя свое отношение к Владимиру Путину, стали реже высказывать положительные чувства и чаще – нейтральные. Из 70% оценок одобрения деятельности Путина на посту президента: 26% – это крайняя степень (“безусловно, да”) и 44% – более “мягкое” выражение одобрения (“скорее, да”).

Радио "Свобода" сообщает, что такой же показатель крайней степени одобрения деятельности Владимира Путина (24%) был в октябре 2011 года перед протестами на Болотной площади.

Самая же низкая доля симпатизирующих Путину была зафиксирована социологами в марте 2013 года – 18 процентов.

В настоящее время 30 процентов опрошенных не могут сказать о президенте ничего плохого, 8 процентов – ничего хорошего, 15 процентов настроены безразлично, а антипатию и отвращение испытывают по 3 процента респондентов.

В целом почти треть россиян сообщили, что "испытывают к Путину симпатию или восхищение", следует из опроса. Это на 10 процентов меньше, чем в 2017 году. Нейтрально-дистанцированное отношение за этот же период выросло на 7 процентов, до 61 процента, отмечают социологи.

В то же время работу Путина на посту президента России сегодня одобряют 70 процентов опрошенных, сообщает "Левада-центр". Рекордным этот рейтинг был в октябре 2014 года – 85 процентов.

Директор "Левада-центра" Лев Гудков отмечает, что ядро сторонников Владимира Путина – это женщины, люди из провинции и россияне старшего возраста. По его мнению, снижение симпатии связано с разочарованием в курсе президента и в особенности в связи с пенсионной реформой.

Опрос проведен 24 – 30 октября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.


Загрузка...
| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
МИР
Рейтинг Путина упал… до 70 процентов

Рейтинг Путина упал… до 70 процентов ...

Просмотров: 156
Перспективы поставок газа в Молдову зависят от очередных условий Газпрома Украине

Перспективы поставок газа в Молдову зависят от очередных условий Газпрома Украине ...

Просмотров: 264
Россия передала Украине захваченные в Керченском проливе военные суда

Россия передала Украине захваченные в Керченском проливе военные суда ...

Просмотров: 214
Белорусский парламент будет полностью состоять из провластных партий

Белорусский парламент будет полностью состоять из провластных партий ...

Просмотров: 256
Россия возвращает захваченные украинские военные корабли

Россия возвращает захваченные украинские военные корабли ...

Просмотров: 1692
Массовые аресты и слезоточивый газ в Париже в годовщину

Массовые аресты и слезоточивый газ в Париже в годовщину 'желтых жилетов' ...

Просмотров: 418
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 16219
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 42991
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 40438
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 18113
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Просмотров: 73455
Предсказания Бориса Немцова считают пророческими

Предсказания Бориса Немцова считают пророческими

Просмотров: 57360
В Затоку стянута бронетехника и военная авиация

В Затоку стянута бронетехника и военная авиация

Просмотров: 42999
Додон совершил уголовное преступление, в очередной раз допустив профанацию Государственного герба

Додон совершил уголовное преступление, в очередной раз допустив профанацию Государственного герба

Просмотров: 40940
Глава полиции опровергает информацию о безнаказанности убийцы на Porsche

Глава полиции опровергает информацию о безнаказанности убийцы на Porsche

Просмотров: 35038
Коррупция объединилась и перешла в наступление

Коррупция объединилась и перешла в наступление

Просмотров: 33268
Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?

Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?

Просмотров: 30845
Проект Плахотнюка - Дамира - Канду стал очередным долгостроем за бюджетные деньги

Проект Плахотнюка - Дамира - Канду стал очередным долгостроем за бюджетные деньги

Просмотров: 28424
ВЛАСТЬ
Глава юридической комиссии парламента подал отставку

Глава юридической комиссии парламента подал отставку

16:11  Германия настаивает на утверждении верховенства права и полном расследовании кражи миллиарда в Молдове
14:24  Додон готовит назначение Вячеслава Солтана на должность Генпрокурора
13:50  Санду обвинила Россию в укреплении позиций партии Додона в Молдове
ЛЮДИ
Суд освободил смертельно больного заключенного Сергея Косована

Суд освободил смертельно больного заключенного Сергея Косована

05.11.2019  В Парламенте Молдовы одобрили решение о легализации каннабиса
23.10.2019  Гражданский активист предложил устроить судьям 'коридор люстрации'
17.10.2019  В прямом эфире телеканала РБК случился конфуз
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
В Кишиневе вскрытие трупов проводили за взятки

В Кишиневе вскрытие трупов проводили за взятки

16.11.2019  Плахотнюк арестован в России по очередному делу
06.11.2019  ЦИК использовал мошеннические чернила на прошедших выборах



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2019 (169)
Октябрь 2019 (275)
Сентябрь 2019 (240)
Август 2019 (162)
Июль 2019 (234)
Июнь 2019 (201)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker