Рейтинг Путина упал… до 70 процентов ...

Как показал проведенный в конце октября соцопрос "Левада-центра", за последние два года респонденты, характеризуя свое отношение к Владимиру Путину, стали реже высказывать положительные чувства и чаще – нейтральные. Из 70% оценок одобрения деятельности Путина на посту президента: 26% – это крайняя степень (“безусловно, да”) и 44% – более “мягкое” выражение одобрения (“скорее, да”).

Радио "Свобода" сообщает, что такой же показатель крайней степени одобрения деятельности Владимира Путина (24%) был в октябре 2011 года перед протестами на Болотной площади.

Самая же низкая доля симпатизирующих Путину была зафиксирована социологами в марте 2013 года – 18 процентов.

В настоящее время 30 процентов опрошенных не могут сказать о президенте ничего плохого, 8 процентов – ничего хорошего, 15 процентов настроены безразлично, а антипатию и отвращение испытывают по 3 процента респондентов.

В целом почти треть россиян сообщили, что "испытывают к Путину симпатию или восхищение", следует из опроса. Это на 10 процентов меньше, чем в 2017 году. Нейтрально-дистанцированное отношение за этот же период выросло на 7 процентов, до 61 процента, отмечают социологи.

В то же время работу Путина на посту президента России сегодня одобряют 70 процентов опрошенных, сообщает "Левада-центр". Рекордным этот рейтинг был в октябре 2014 года – 85 процентов.

Директор "Левада-центра" Лев Гудков отмечает, что ядро сторонников Владимира Путина – это женщины, люди из провинции и россияне старшего возраста. По его мнению, снижение симпатии связано с разочарованием в курсе президента и в особенности в связи с пенсионной реформой.

Опрос проведен 24 – 30 октября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.