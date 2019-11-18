Советником Чебана станет замешанная в афере с автобусами очередная сотрудница холдинга Плахотнюка ...

После того, как бывший советник одного из лидеров Демпартии Андриана Канду стала помощницей представителя партии Додона в Примарии Кишинева Ивана Чебана, его советником станет еще одна бывшая сотрудница структуры олигарха Владимира Плахотнюка.

Мэр Кишинева от партии Игоря Додона Ион Чебан направил на утверждение в муниципальный совет список кандидатур своих советников, среди которых бывший руководитель Управления финансов Ольга Урсу.

Известно, что Урсу появилась в аппарате Примарии Кишинева, благодаря тогдашнему врио генпримара Сильвии Раду. До этого, она работала в финансовой структуре олигарха Владимира Плахотнюка.

После ухода Раду, уже в период также связываемого с Плахотнюком врио генпримара Руслана Кодряну, Ольга Урсу возглавила Главное управление финансов примарии Кишинева.

Именно Урсу была тем чиновником, который перевел свыше 78 миллионов леев (без НДС) за партию из 31 автобуса офшорной фирме из Северного Кипра. По этому факту, в сентябре было начато уголовное производство, которое еще не завершено.

Ранее уже сообщалось, что 14 ноября в качестве советника генпримара Иона Чебана можно было увидеть бывшую советницу одного из лидеров Демпартии Андриана Канду - Аллу Мырза. Она была была советником Канду в парламенте еще с 2015 года.