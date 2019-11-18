Правила следующих президентских выборов должны быть объявлены до конца этой недели ...

По мнению публициста Дмитрия Чубашенко, неясность с президентскими выборами будет только усиливать хаос, в который занимающий должность президента Игорь Додон снова бросил Молдову.

“Согласно Кодексу о выборах, очередные выборы президента Молдовы должны быть проведены не ранее 60 и не позднее 30 дней до истечения полномочий уходящего главы государства. Полномочия Додона истекают 23 декабря 2020 года, значит, новый президент должен быть избран в срок с 23 октября по 23 ноября следующего года. Последнее воскресенье в этом промежутке — 22 ноября. Это и есть крайний срок - если, конечно, соблюдать закон, - когда должны пройти очередные президентские выборы.

Согласно “хорошим практикам”, установленным ОБСЕ и Советом Европы, за год до очередных выборов не рекомендуется менять правила этих выборов. Можно, конечно, не обращать внимания на эти рекомендации, но поскольку кишиневские власти стараются изображать из себя прилежных европейцев, им все-таки нежелательно нарушать правила, установленные паневропейскими организациями.

Если увязать рекомендации ОБСЕ/СЕ с положениями молдавского закона, вытекает логический вывод: правила следующих президентских выборов после 22 ноября 2019 года менять нельзя, что, в свою очередь, означает, что модель этих выборов должна быть объявлена до конца этой недели”, - пишет Чубашенко в своей публикации в соцсети. Сегодня Плахотнюка в Молдове, во всяком случае, физически, нет, но вопрос, будут ли проводиться и следующие президентские выборы по установленным при нем порядкам, остается открытым, отмечает журналист.

“В 2016 году выборы президента проходили по правилам, установленным старым Конституционным судом времен режима Плахотнюка, который, если верить декларации, принятой 8 июня коалицией ПСРМ-ACUM, держал государство в захваченном состоянии. То решение КС было незаконным, так как КС не имеет права менять Конституцию, а он ее поменял. Но поскольку это решение было признано основными внутренними политическими силами, а главное, “партнерами по развитию”, придающими легитимность всему происходящему в Молдове, но что еще главнее, никаких альтернатив такому способу проведения выборов сам режим Плахотнюка не предлагал, а выборы проводить все-таки как-то надо было, то они и были проведены по модели, установленной тем самым незаконным решением КС.

Сегодня Плахотнюка в Молдове, во всяком случае, физически, нет, но вопрос, будут ли проводиться и следующие президентские выборы по установленным при нем порядкам, остается открытым. Было бы логично, чтобы новый КС отменил решение старого КС о «восстановлении» прямых выборов главы государства. Если кто-то все же настаивает на таком способе избрания президента, он должен добиться этого через установленные легальные процедуры — принятие соответствующего конституционного закона в парламенте или на референдуме.

Додон прямые выборы президента выиграть уже не может. Майя Санду в любом случае выиграет у него во втором туре. Сколько бы Додон ни старался “решать проблемы людей”, это ему не поможет, как не помогло и Плахотнюку, которого пытается имитировать Додон. Главной темой следующих выборов будет оставаться борьба с коррупцией, а после отъезда Плахотнюка за границу самым коррумпированным и токсичным политиком страны считается Додон. Не надо быть Вангой, чтобы предсказать, какими будут главные лозунги предстоящих выборов – “Jos Dodon!” и “Dodon la pușcărie!”, - прогнозирует эксперт. Чтобы не усиливать хаос, установившийся с разрушением хрупкого баланса во власти, правила избрания следующего президента, должны быть объявлены в соответствии с законом, считает он.

“Если вернуть выборы президента в парламент, то там все как раз наоборот — никаких шансов на избрание нет у Санду. Блок ACUM может выдвинуть ее кандидатуру, но альянс ПСРМ-ДПМ выберет не ее, а например, того же Додона, или, скажем, Зинаиду Гречаный. Додон мог бы стать премьером, а представитель Плахотнюка спикером, но Санду точно никуда не изберут, и ей придется дожидаться очередных парламентских выборов в 2023 году. Если, конечно, она не объявит такие выборы президента в парламенте нелегитимными, и если ее не поддержат в этом западные «партнеры по развитию». Тогда следующих президента и парламент будут выбирать на улице.

Как бы там ни было, избиратели должны узнать порядок избрания следующего президента не за неделю до объявления выборов, а в установленные молдавским законом и европейскими правилами сроки. Своими последними демаршами Додон и так разрушил хрупкое равновесие, установившееся в молдавском обществе после июньской «революции послов». Неясность с президентскими выборами будет только усиливать хаос, в который Додон снова бросил Молдову”, - подводит итог Дмитрий Чубашенко.