Додон взял в советники еще одного бывшего депутата ДПМ ...

Об этом занимающий должность президента Игорь Додон написал на своей официальной странице в соцсети.

“Отмечу, что мы вместе с госпожой Балмош работали в Правительствах Василе Тарлева и Зинаиды Гречаный в 2007-2009 годах, когда она занимала должность Министра по делам социальной защиты, семьи и детства. Кроме того, Галина Балмош была депутатом Парламента Республики Молдова.

Выражаю уверенность в том, что Галина Балмош обладает нужным опытом для продолжения имплементации эффективной социальной политики на благо граждан и для установления продуктивного взаимодействия с профильным министерством”, - говорится в сообщении.

Напомним, в декабре 2015 Галина Балмош в составе “группы перебежчиков” покинула ряды Партии коммунистов. Благодаря голосам этих 14 депутатов в январе 2016 года главой правительства стал ставленник Плахотнюка Павел Филип. В 2017 году Галина Балмош примкнула к Демпартии.