Нэстасе потребовал возобновить расследование внешнего финансирования ПСРМ ...

Об этом заявил на пресс-конференции лидер партии Андрей Нэстасе, отметив, что рассмотрение дела было “поверхностным”. Уголовное производство было открыто после того, как были обнародованы видеоматериалы, где Додон обсуждает с Плахотнюком определенный “бартер” между ПСРМ и ДПМ относительно взаимного закрытия досье во время политического кризиса в июне 2019 года, передает Unimedia.

"В июне этого года между Плахотнюком и Додоном был бартер. Этот обмен был направлен на закрытие дела против Плахотнюка об узурпации государственной власти, а также дела, связанного с внешним финансированием социалистов. Дело о узурпации власти было закрыто 8 июля 2019 года, через месяц после разрешения политического кризиса в Республике Молдова, так же как и другое дело. Таким образом, Платформа DA запрашивает возобновление файла о внешнем финансировании ПСРМ", - объявил Андрей Нэстасе. Он также добавил, что упомянутые записи являются подлинными, и что они должны стать основанием для возбуждения против Додона уголовного дела.