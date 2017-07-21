В НАТО приветствуют возврат Украине трёх военных кораблей ...

Госсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что “это надо было сделать давно”.

Позиция Североатлантического альянса была озвучена во вторник на пресс-конференции в Брюсселе.

"Я приветствую возвращение захваченных суден Украине. России надо было сделать это достаточно давно. Она не имеет права захватывать суда. Их возвращение соответствует международным обязательствам России. Я считаю, что это хороший фактор и надеюсь, что это поможет добиться какого-то прогресса в выполнении Минских соглашений. Это также может помочь усилиям, предпринимаемым в "нормандском формате" для нахождения устойчивого политического решения кризиса в Украине", - цитирует Столтенберга издание Интерфакс-Украина.

Как сообщалось ранее, 18 ноября состоялась передача трёх украинских кораблей, захваченных российским ВМФ год назад в Керченском проливе.

Украинские военные корабли "Бердянск" и "Никополь", а также вспомогательное судно "Яны Капу" и 24 члена их экипажей были задержаны российскими властями вблизи Керченского пролива 25 ноября прошлого года.

Украинские суда двигались из Одессы в порт Мариуполь в Азовском море, однако уже у берегов Крыма их стали сопровождать российские пограничные катера.

Украинская сторона заявляла, что запросила соответствующее разрешение о проходе через Керченский пролив, однако не получила ответа.

В свою очередь ФСБ России утверждала, что украинских моряков оповестили о том, что проход через пролив закрыт, и потребовали не заходить в "территориальное море Российской Федерации" - акваторию, принадлежность которой России не признается Украиной и большинством стран мира.

Украинские корабли провели в районе Керченского пролива почти весь день. На протяжении этого времени за ними следовали российские пограничные корабли, периодически пытаясь их протаранить. Уже вечером по одному из них российской стороной было применено оружие, в результате три члена экипажа были ранены.

Суда были задержаны, а все члены экипажа арестованы.

В мае этого года Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить задержанные суда и моряков. Россия отказалась принимать участие в заседаниях трибунала.

7 сентября после длительных переговоров состоялся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Стороны передали друг другу по 35 человек, среди которых находились и все задержанные год назад моряки.