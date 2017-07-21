Швеция закрыла дело Джулиана Ассанжа ...

Прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении журналиста-расследователя Джулиана Ассанжа, который ранее подозревался в изнасиловании.

Об этом сообщается на официальной странице компании WikiLeaks в Twitter.

"Устные свидетельства, использованные в расследовании, недостаточно убедительны. С момента инцидента прошло немало времени. Многое стирается из памяти", - заявила прокурор Ева-Мари Перссон, передает Euronews.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж жил в посольстве Эквадора с июня 2012 года, боясь экстрадиции в Швецию, где его обвинили в изнасиловании, или в США, где его обвиняют в сговоре с целью совершения взлома компьютерных сетей Пентагона. После ареста журналиста в Лондоне в апреле текущего года Швеция возобновила закрытое в 2017 уголовное дело.