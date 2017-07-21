Додон взял под контроль полицию
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Главой Генерального инспектората полиции назначен Вадим Кожокару, бывший замдиректора НЦБК, покинувший этот пост в марте 2018 года.
Соответствующий приказ подписал во вторник министр внутренних дел Павел Войку, приближённый занимающего должность президента Игоря Додона, ранее состоявший у него на службе в качестве советника.
Известно, что Кожокару и Войку вместе работали в Национальном центре по борьбе с коррупцией. В 2012 году Кожокару был советником генпримара Кишинёва по вопросам безопасности и общественного порядка. Помимо этого он занимал различные должности в Министерстве юстиции и в Министерстве внутренних дел.
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