Додон взял под контроль полицию ...

Соответствующий приказ подписал во вторник министр внутренних дел Павел Войку, приближённый занимающего должность президента Игоря Додона, ранее состоявший у него на службе в качестве советника.

Известно, что Кожокару и Войку вместе работали в Национальном центре по борьбе с коррупцией. В 2012 году Кожокару был советником генпримара Кишинёва по вопросам безопасности и общественного порядка. Помимо этого он занимал различные должности в Министерстве юстиции и в Министерстве внутренних дел.