Молдову может ожидать новый международный скандал ...

Средства, выделенные Агентством США по международному развитию (USAID) на проект “Novateca”, ушли неизвестно куда.

Это выяснилось после масштабной проверки, проведённой экспертами USAID в Молдове, сообщает Independent со ссылкой на собственные достоверные источники. Отмечается, что представители агентства намерены подать в суд на мэрии трёх населённых пунктов, где обнаружилась растрата.

При проверке обнаружилось, то деньги, направленные на закупку книг, ремонт и компьютерное оснащение библиотек были почти полностью разворованы. Лишь в некоторых населённых пунктах инспекторы обнаружили сделанный “для галочки” косметический ремонт и кое-какую новую мебель. По словам работников большинства проверенных библиотек, в их работе не произошло никаких изменений. Единственное село, где средства были потрачены по назначению – это Слобозия Маре, отмечают источники издания.

Напомним, то проект “Novateca” финансируется американским предпринимателем и общественным деятелем, одним из основателей Microsoft Биллом Гейтсом.