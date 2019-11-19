Чубашенко: Академия наук тоже ждет `освобождения от дракона` ...

Если раньше делегации их АНМ с просьбами “Спасите! Помогите” приходили к Плахотнюку и Филипу, то сегодня они ходят к Додону и Поповичу.

Публицист Дмитрий Чубашенко напомнил знаменитую фразу из фильма “Убить дракона”, которая идеально подходит для описания происходящего в Молдове. Сейчас мы наблюдаем процесс “перезахвата” всех сфер деятельности страны, и даже такого высококультурного учреждения как Академия наук, отмечает он

“Лучший способ избавиться от дракона — иметь своего собственного” - эти слова из фильма “Убить дракона” можно поставить эпиграфом и ко всему, что происходит сегодня в Молдове.

Три “богатыря” (Россия, ЕС, США) изгнали “дракона” Плахотнюка за три моря, но долгожданное освобождение государства, которое, говорят, было им захвачено, никак не наступает. И даже наоборот, мы наблюдаем процесс “перезахвата” этого государства драконами и дракончиками всех мастей, которые пытаются переподчинить себе государственные институты, правоохранительные органы, юстицию, средства массовой информации, бизнес, преступный мир.

Но в захваченном государстве были захвачены не только такие структуры, как парламент, правительство, прокуратура, суды, бизнес или пресса. Захваченными оказались даже учреждения, которые, казалось бы, относятся и к сфере высокой духовности, такие, как Академия наук.

На протяжении многих лет главное научное учреждение Молдовы сотрясали кадровые, коррупционные и прочие скандалы. Закончилось все тем, что старорежимная власть прошлась по АНМ катком, полностью разрушив систему, с огромным трудом сохраненную на базе Кодекса о науке и инновациях. АНМ лишили институтов и собственности, которые перешли в ведение правительства и стали объектом хищнического дерибана. Сама Академия была превращена в заурядное НПО, в офисе которой люди в мантиях собирались, чтобы попить чай и поплакаться на свою тяжелую судьбу”, - пишет Чубашенко в своей публикации в соцсети.

“После “победы” над режимом Плахотнюка нарушителем спокойствия в АНМ выступил не кто иной, как ее бывший президент Георге Дука. Он публично заявил, что Академией напрямую руководила ДПМ, которая заставляла руководство учреждения злостно нарушать закон. В частности, такое отношение со стороны правившей партии во всей красе проявилось в ходе избрания нового руководства АНМ после ухода Дуки в отставку в прошлом году.

В своем выступлении на общем собрании АНМ в июле Дука заявил, что он назначил исполняющим обязанности АНМ своего заместителя Иона Гучака, но вынужден был изменить, в нарушение закона, это решение под давлением правительства, которое заставило его отменить приказ о назначении Гучака, а вместо него назначить и.о. главы АНМ Иона Тигиняну. Для того чтобы объяснить Дуке “политику партии”, его срочно вызвали в правительство из больницы, где он лежал под капельницей, и заставили поменять свое решение, хотя сам Дука уже не руководил Академией и полномочий принимать какие-то кадровые решения не имел. Но ему пришлось их принять, исправив, незаконно и задним числом, соответствующие приказы. По словам Дуки, назначение Тигиняну и.о. президента АНМ было незаконным, потому что срок его полномочий в качестве вице-президента истек еще в 2016 году и никто этот срок не продлевал. По закону, Тигиняну уже не был вице-президентом, а значит, не мог стать и.о. президента АНМ.

После того, как Дуке выкрутили руки в правительстве, Тигиняну сам назначил выборы нового президента АНМ, сам сформировал для этого соответствующую комиссию, а затем сам на безальтернативной основе “избрался” главой Академии. Но если всю процедуру избрания нового президента АНМ (в лице самого себя) организовал чиновник, который сам незаконно исполнял обязанности главы учреждения, то и вся эта процедура, и ее результат были нелегитимными. Это логично. Во всяком случае, именно такой логикой руководствовался парламент, когда постановил, что назначение генпрокурора Эдуарда Харунжена было незаконным, поскольку была нарушена предусмотренная законом процедура его назначения, стало быть, генпрокурор оказался самозванцем и должен покинуть свой пост. Харунжен сам подал в отставку, и на освободившуюся должность генпрокурора был организован конкурс. То, что этот конкурс закончился скандалом, другой вопрос, но хоть какая-то попытка изобразить законную смену руководства генпрокуратуры была предпринята. В АНМ даже этого не было сделано. Дело не в личных и научных качествах Тигиняну, возможно, он и достоин возглавлять Академию, но для него самого было бы лучше, если бы пост ее президента он занял без нарушения законной процедуры, и тогда никто не ставил бы под сомнение его статус”, - подчеркивает журналист. По его мнению, недавний визит в АНМ и пламенные речи президентского советника, а ныне новоиспеченного министра культуры Корнелиу Поповича – как нельзя лучше подтверждают слова о “перезахвате”.

“А что академики? “Смелые люди, но всего боятся”. Давеча к ним на собрание пришел Корнелиу Попович (тогда еще в роли советника президента, сегодня он уже министр образования, культуры и исследований) и объявил: “Майдана в Академии наук не будет! Мы этого не позволим!” Это сказал советник президента общему собранию Академии наук, которая, по закону и уставу, является самостоятельным, аполитичным учреждением с автономным статусом, и президенту никак не подчиняется. Но его советник грозит пальчиком – “Смотрите мне тут! Nu vă jucați cu focul! Сидите тихо, пейте чай, и не дергайтесь!” Академикам в комиссарском, пролеткультовском стиле запретили иметь свое мнение, и участники собрания это молча проглотили.

Почему все так происходит? “Потому что”. Раньше делегации АНМ с просьбами “Спасите! Помогите!” ходили к Плахотнюку и Филипу, сегодня они ходят к Додону и Поповичу, которые выступают в роли новых покровителей и спасителей Академии наук. Воистину, лучший способ убить дракона - это иметь своего собственного”, - резюмирует Дмитрий Чубашенко.