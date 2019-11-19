Одессита насильно забрали в армию прямо с рабочего места ...

В военкомате заявили, что он находился в розыске как уклонист, а родители расценивают действия военных и полиции как похищение и намерены судиться.

Одесское издание dumskaya.net сообщает, что в городе вновь волна облав на призывников. Житель одного из сёл области Николай Стахов получил отсрочку от армии до следующего призыва в связи с травмой руки, после чего устроился работать в “Макдоналдс” в Одессе. По словам отца, рано утром на работу к сыну пришли сотрудники военкомата, объявили, что он находится в розыске и потребовали, чтобы он поехал с ними. Получив отказ, военные вызвали полицейских, которые принудительно отвезли парня на сборный пункт.

В свою очередь в пресс-службе одесского военкома заявили, что насильственного привода не было, и что призывник поехал в центр добровольно, а полиция лишь “проверила у него документы”. Представитель военкомата сообщила изданию, что Николай прошел медкомиссию и зачислен в резерв, в через три дня будет распределен в одну из воинских частей Украины.

Родители призывника считают, что их сына похитили и удерживают насильно на сборном пункте, они намерены написать заявление в полицию и обратиться в прокуратуру.