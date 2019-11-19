МЕНЮ
Twitter
﻿ 110
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:15  

Усатый: Додон пообещал ДПМ, что генпрокурором будет Стояногло

10:36  

Одессита насильно забрали в армию прямо с рабочего места

09:40  

Чубашенко: Академия наук тоже ждет `освобождения от дракона`

19.11.2019  

Молдову может ожидать новый международный скандал

19.11.2019  

Додон взял под контроль полицию

19.11.2019  

Швеция закрыла дело Джулиана Ассанжа
все новости

Усатый: Додон пообещал ДПМ, что генпрокурором будет Стояногло

Опубликовано : 20 ноябрь 2019 г. 11:15 | Просмотров: 441 | Категория: Власть

(ВИДЕО) Если занимающий должность президента Игорь Додон “не кинет демократов”, то генеральным прокурором будет назначен Александр Стояногло.

Своим прогнозом лидер “Нашей Партии” Ренато Усатый поделился в эфире телеканала TV8.

“Додон клянётся демократам, что будет Стояногло. Но мое мнение, что Додон в свойственной ему манере, для того чтобы показать и партнерам по развитию, что вся страна говорила о Стояногло, но смотрите, прокуроры решили остановиться на кандидатуре Солтана, поэтому, если он не кинет демократов, то это будет Александр Стояногло”, - пояснил политик.

Как ранее сообщало агентство ОМEGA со ссылкой на источники в прокуратуре, решение нового министра Фадея Нагачевского о передаче Высшему совету прокуроров отмененного списка победителей конкурса на должность Генпрокурора заранее спланировано Игорем Додоном с целью утверждения в этой должности контролируемого им Вячеслава Солтана.




Метки к статье: Ренато Усатый, Игорь Додон, генпрокурор, Стояногло, Солтан

Загрузка...
| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Усатый: Додон пообещал ДПМ, что генпрокурором будет Стояногло

Усатый: Додон пообещал ДПМ, что генпрокурором будет Стояногло ...

Просмотров: 431
Додон взял под контроль полицию

Додон взял под контроль полицию ...

Просмотров: 1456
Додон взял в советники еще одного бывшего депутата ДПМ

Додон взял в советники еще одного бывшего депутата ДПМ ...

Просмотров: 1287
Советником Чебана станет замешанная в афере с автобусами очередная сотрудница холдинга Плахотнюка

Советником Чебана станет замешанная в афере с автобусами очередная сотрудница холдинга Плахотнюка ...

Просмотров: 4385
Глава юридической комиссии парламента подал отставку

Глава юридической комиссии парламента подал отставку ...

Просмотров: 745
Германия настаивает на утверждении верховенства права и полном расследовании кражи миллиарда в Молдове

Германия настаивает на утверждении верховенства права и полном расследовании кражи миллиарда в Молдове ...

Просмотров: 5211
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 16256
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 43029
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 40477
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 18168
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Просмотров: 74199
Предсказания Бориса Немцова считают пророческими

Предсказания Бориса Немцова считают пророческими

Просмотров: 57429
В Затоку стянута бронетехника и военная авиация

В Затоку стянута бронетехника и военная авиация

Просмотров: 43031
Додон совершил уголовное преступление, в очередной раз допустив профанацию Государственного герба

Додон совершил уголовное преступление, в очередной раз допустив профанацию Государственного герба

Просмотров: 41292
Глава полиции опровергает информацию о безнаказанности убийцы на Porsche

Глава полиции опровергает информацию о безнаказанности убийцы на Porsche

Просмотров: 35049
Коррупция объединилась и перешла в наступление

Коррупция объединилась и перешла в наступление

Просмотров: 33281
Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?

Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?

Просмотров: 30887
Проект Плахотнюка - Дамира - Канду стал очередным долгостроем за бюджетные деньги

Проект Плахотнюка - Дамира - Канду стал очередным долгостроем за бюджетные деньги

Просмотров: 28433
ВЛАСТЬ
Усатый: Додон пообещал ДПМ, что генпрокурором будет Стояногло

Усатый: Додон пообещал ДПМ, что генпрокурором будет Стояногло

19.11.2019  Додон взял под контроль полицию
19.11.2019  Додон взял в советники еще одного бывшего депутата ДПМ
19.11.2019  Советником Чебана станет замешанная в афере с автобусами очередная сотрудница холдинга Плахотнюка
ЛЮДИ
Суд освободил смертельно больного заключенного Сергея Косована

Суд освободил смертельно больного заключенного Сергея Косована

05.11.2019  В Парламенте Молдовы одобрили решение о легализации каннабиса
23.10.2019  Гражданский активист предложил устроить судьям 'коридор люстрации'
17.10.2019  В прямом эфире телеканала РБК случился конфуз
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
В Кишиневе вскрытие трупов проводили за взятки

В Кишиневе вскрытие трупов проводили за взятки

16.11.2019  Плахотнюк арестован в России по очередному делу
06.11.2019  ЦИК использовал мошеннические чернила на прошедших выборах



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2019 (180)
Октябрь 2019 (275)
Сентябрь 2019 (240)
Август 2019 (162)
Июль 2019 (234)
Июнь 2019 (201)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker