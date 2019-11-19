Усатый: Додон пообещал ДПМ, что генпрокурором будет Стояногло ...

Своим прогнозом лидер “Нашей Партии” Ренато Усатый поделился в эфире телеканала TV8.

“Додон клянётся демократам, что будет Стояногло. Но мое мнение, что Додон в свойственной ему манере, для того чтобы показать и партнерам по развитию, что вся страна говорила о Стояногло, но смотрите, прокуроры решили остановиться на кандидатуре Солтана, поэтому, если он не кинет демократов, то это будет Александр Стояногло”, - пояснил политик.

Как ранее сообщало агентство ОМEGA со ссылкой на источники в прокуратуре, решение нового министра Фадея Нагачевского о передаче Высшему совету прокуроров отмененного списка победителей конкурса на должность Генпрокурора заранее спланировано Игорем Додоном с целью утверждения в этой должности контролируемого им Вячеслава Солтана.