Депутаты блока ACUM спорят, кто больше прислуживал Плахотнюку ...

Заявления Юрия Реницэ, обвинившего своего коллегу по блоку Михая Попшоя в препятствовании работе парламентского комитета по внешней политике и европейской интеграции, и назвавшего его “додонистом”, вызвала у последнего резкую реакцию. “Вы лжец и обычный завистник”, - заявил он в ответ.

В своей публикации в соцсети Попшой напомнил, что отсутствовал на собрании комиссии по веской причине – поездка в Загреб на Конгресс ЕНП, и эта причина была озвучена заранее. Далее в отместку на выпад коллеги Попшой припомнил Реницэ прошлое и его прислуживание Плахотнюку.

“Что касается других рассуждений о разуме, одержимом злобой и завистью, я могу только сказать, что, хотя вы были первым назначенцем Филипа в 2016 году, а также служили Плахотнюку, пока я работал в американском посольстве. Я также голосовал против России на Парламентской ассамблее Совета Европы. Вы вместе с ДПМ и Шором заблокировали Виктора Кирилэ в Комиссии, и он не стал до послом в Париже по вашей вине. Господин Реницэ, есть видеодоказательство вашего сотрудничества с ДПМ и Шором”, - заявил Михай Попшой в своем обращении.