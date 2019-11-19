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Депутаты блока ACUM спорят, кто больше прислуживал Плахотнюку

Опубликовано : 21 ноябрь 2019 г. 09:18 | Просмотров: 0 | Категория: Власть

Взаимные упреки внутри блока ACUM переросли в споры о том, кто первый начал прислуживать экс-лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюку.

Заявления Юрия Реницэ, обвинившего своего коллегу по блоку Михая Попшоя в препятствовании работе парламентского комитета по внешней политике и европейской интеграции, и назвавшего его “додонистом”, вызвала у последнего резкую реакцию. “Вы лжец и обычный завистник”, - заявил он в ответ.

В своей публикации в соцсети Попшой напомнил, что отсутствовал на собрании комиссии по веской причине – поездка в Загреб на Конгресс ЕНП, и эта причина была озвучена заранее. Далее в отместку на выпад коллеги Попшой припомнил Реницэ прошлое и его прислуживание Плахотнюку.

“Что касается других рассуждений о разуме, одержимом злобой и завистью, я могу только сказать, что, хотя вы были первым назначенцем Филипа в 2016 году, а также служили Плахотнюку, пока я работал в американском посольстве. Я также голосовал против России на Парламентской ассамблее Совета Европы. Вы вместе с ДПМ и Шором заблокировали Виктора Кирилэ в Комиссии, и он не стал до послом в Париже по вашей вине. Господин Реницэ, есть видеодоказательство вашего сотрудничества с ДПМ и Шором”, - заявил Михай Попшой в своем обращении.


Метки к статье: Михай Попшой, Юрий Реницэ, Додон, Плахотнюк

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