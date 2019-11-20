В России нашлись полмиллиарда долларов на кредит Молдове ...

В дополнение к кредитам, набранным прошлыми правительствами у “западных партнёров”, премьер-министр Молдовы Ион Кику добился ещё одного – теперь и в России.

Вернувшись из Москвы, Кику собрал пресс-конференцию, на которой рассказал о ходе и итогах переговоров с российским коллегой Дмитрием Медведевым, передает Moldpres. По словам премьера, он получил “принципиальное согласие” российского правительства открыть для Молдовы кредитную линию на сумму порядка 500 миллионов долларов, которые должны быть направленны только на инвестиционные проекты.

Помимо этого молдавская делегация обсудила с российскими чиновниками вопросы отмены таможенных пошлин, снижения цен на газ, проблемы с “дозволами” для отечественных перевозчиков, а также расширение экспорта продукции на рынок РФ. Вместе с тем стороны затронули тему военных складов на территории Приднестровья и договорились о начале подготовительных действий по вывозу и ликвидации боеприпасов.