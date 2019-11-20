Правоохранители расследуют дело двух граждан РМ, подозреваемых в торговле людьми ...

Задержанные в Нидерландах граждане Молдовы везли в автобусе 65 человек, среди которых много детей. Власти страны подозревают их в торговле людьми.

В Центре по борьбе с торговлей людьми при Национальном инспекторате расследований РМ занялись делом наших граждан. На странице Центра в соцсети сообщается, что предпринимаются “все необходимые действия для того, чтобы установить все обстоятельства, связанные с данным делом”, передает ZdG.

Как сообщил в среду телеканал Euronews, автобус с 65 гражданами Молдовы был задержан на подъезде к одному из центров приёма беженцев в городе Тер-Апел. Водители автобуса заявили, что все пассажиры намеревались просить убежища в Нидерландах.

Местные СМИ отмечают, что молдаване – вторая по величине группа иностранцев, просящих убежища в Нидерландах, после сирийцев.