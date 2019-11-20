В ВМС Украины заявили, что Россия `угробила` захваченные корабли ...

Военные суда, захваченные Россией в Керченском проливе и спустя год возвращённые украинской стороне, находятся в плачевном состоянии и своим ходом не передвигаются.

Об этом “4 каналу” заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.

“Они своим ходом не идут. Россияне их угробили, поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян ко всему” – сообщил военачальник.

20 ноября суда прибыли в порт Николаева, где их встретили представители руководства ВМС и лично президент Украины Владимир Зеленский.

“Шаг за шагом в поисках дипломатичных решений мы идём к миру и боремся за то, чтобы наша Украина снова стала единой”, - написал Зеленский в соцсети.

Украинские военные корабли "Бердянск" и "Никополь", а также вспомогательное судно "Яны Капу" и 24 члена их экипажей были задержаны российскими властями вблизи Керченского пролива 25 ноября прошлого года.

Украинские суда двигались из Одессы в порт Мариуполь в Азовском море, однако уже у берегов Крыма их стали сопровождать российские пограничные катера.

Украинская сторона заявляла, что запросила соответствующее разрешение о проходе через Керченский пролив, однако не получила ответа.

В свою очередь ФСБ России утверждала, что украинских моряков оповестили о том, что проход через пролив закрыт, и потребовали не заходить в "территориальное море Российской Федерации" - акваторию, принадлежность которой России не признается Украиной и большинством стран мира.

Украинские корабли провели в районе Керченского пролива почти весь день. На протяжении этого времени за ними следовали российские пограничные корабли, периодически пытаясь их протаранить. Уже вечером по одному из них российской стороной было применено оружие, в результате три члена экипажа были ранены.

Суда были задержаны, а все члены экипажа арестованы.

В мае этого года Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить задержанные суда и моряков. Россия отказалась принимать участие в заседаниях трибунала.

7 сентября после длительных переговоров состоялся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Стороны передали друг другу по 35 человек, среди которых находились и все задержанные год назад моряки.

Захваченные суда были возвращены Украине 18 ноября 2019 года “в связи с завершением необходимых следственных действий”.