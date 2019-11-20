Майя Санду планирует `вернуть Молдову` на президентских выборах ...

О своих президентских амбициях Санду заявила в выступлении на учредительном съезде Европейской народной партии, проходившем 20 ноября в хорватском Загребе, передает Unimedia.

“В следующем году у нас будут президентские выборы, на которых у нас снова появится возможность вернуть Молдову, как это было и раньше. Мы добьёмся успеха, потому что у нас есть поддержка граждан, которые не хотят, чтобы ими управляли коррумпированные политики”, - заявила Майя Санду.

Напомним, прямые президентские выборы прошли в Молдове в октябре-ноябре 2016 года, до этого в течение 20 лет президента избирал парламент. Выборы были назначены после решения Конституционного суда, который 4 марта 2016 года постановил, что внесённые в 2000 году поправки в конституцию, вводившие процедуру избрания президента национальным парламентом, были антиконституционными. Должность президента занял Игорь Додон, набравший во втором туре 52,11% голосов, его соперница Майя Санду получила 47,89%.