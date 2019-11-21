Путин вручил высшие награды России совершившим сенсационную аварийную посадку пилотам ...

Президент России Владимир Путин вручил звезды Героев России Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину - командиру и второму пилоту самолета Airbus A321, совершившим 15 августа аварийную посадку на кукурузное поле неподалеку от аэропорта Жуковский.

Как сообщает ТАСС, указ о присвоении Юсупову и Мурзину званий Героев России "за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях", был подписан главой государства уже на следующий день после инцидента, 16 августа. Другие члены экипажа тем же указом были удостоены орденов Мужества.

Президент высоко оценил отвагу пилотов, что позволило спасти жизни пассажиров.

"Все мы помним историю спасения пассажирского рейса Жуковский - Симферополь летом этого года в Подмосковье. В сложной, аварийной ситуации весь экипаж воздушного судна сработал профессионально, четко, проявил отвагу", - сказал российский лидер. По его мнению, в спасении пассажиров "ключевая роль, безусловно, принадлежит командиру лайнера Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину". "Они смогли посадить самолет буквально в чистом поле и спасли десятки жизней, высококлассные летчики по праву удостоены звания Героев России", - подчеркнул Путин.

Ранее уже сообщалось, что утром 15 августа пассажирский самолет Аirbus 321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершил жесткую посадку в кукурузном поле в Подмосковье. Вскоре после вылета из аэропорта Жуковский самолет столкнулся со стаей чаек, что вызвало отказ силовых установок. За медицинской помощью после жесткой посадки самолета обратились 74 человека, в числе пострадавших - 19 детей. Согласно сообщению МЧС России, один человек госпитализирован. Остальные отказались от госпитализации.

Никто из находившихся на борту 226 пассажиров и 7 членов экипажа не погиб.

По словам командира воздушного судна Дамира Юсупова, садиться на поле он решил после того, как вышел из строя второй двигатель самолета. К моменту аварии общий налет Юсупова составлял более 3 тыс. часов.