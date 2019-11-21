Арестован прокурор, вершивший ‘правосудие’ от имени Плахотнюка ...

Один из самых одиозных прокуроров, бывший глава Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью Николай Китороагэ был задержан своим бывшим подчиненным Виорелом Морарем, имеющим не менее одиозную репутацию.

Николай Китороагэ был задержан Прокуратурой по борьбе с коррупцией на 72 часа по подозрению в незаконном обогащении. В доме Китороагэ были проведены обыски, после чего бывший прокурор был задержан.

Уголовное преследование было начато на основании ранее опубликованных журналистских расследований о скрытом владении частным озером в Унгенском районе, а также коттеджем, стоимость которого составляет почти 3 миллиона леев.Причиной подозрений стало несоответствие расходов с доходами семьи Китороагэ, которые за 2 последних года составили примерно 2 миллиона леев.

В случае, если вина Николай Китороагэ будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет и лишение права занимать государственные должности в течение 10-15 лет.

В период правления Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка, Китороагэ был одним из приближенных к олигарху прокуроров. В “табели о рангах” Плахотнюка Китороагэ был важнее Генерального прокурора и был задействован при арестах практически всех неугодных Плахотнюку бизнесменов и политиков. Китороагэ руководил и процессом по наказанию и увольнению нынешнего главы Прокуратуры по борьбе с коррупцией Виорела Мораря, когда он уже перестал быть полезным клану Плахотнюка.

По мнению наблюдателей, задержание Китороагэ является банальным сведением счетов между Морарем со своим обидчиком.