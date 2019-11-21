У Платона появился шанс вернуться из молдавской тюрьмы в Украину ...

Экстрадиция в Молдову три года назад бизнесмена Вячеслава Платона признана незаконной.

Соответствующее решение принято Печерским судом Киева. Таким образом, распоряжение, подписанное 29 августа 2016 года Генеральной прокуратурой Украины, отменено. Копия документа оказалась в распоряжении молдавского интернет-издания NewsMaker.

Защита бизнесмена теперь настаивает, что вердикты молдавских судов должны быть также отменены, а самого Платона необходимо вернуть в Украину и начать следствие заново.

Бизнесмен Вячеслав Платон, который является ключевым свидетелем, давшим показания о преступной деятельности олигарха и лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка, осужден на 25 лет по целому ряду обвинений в совершении финансовых преступлений. В ходе процесса по его делу власти в сомнительных условиях перепродали принадлежащие Платону доли в финансово-банковских учреждениях.