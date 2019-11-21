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Плахотнюк как `призрак отца Гамлета` молдавской политики

Опубликовано : 22 ноябрь 2019 г. 10:19 | Просмотров: 462 | Категория: Аналитика сети

Плахотнюк продолжает жить в головах и душах кишиневских политиков. Они никак не могут выковырять его оттуда.

Публицист Дмитрий Чубашенко образно описал нынешнее состояние молдавского общества и политического бомонда, проведя параллели с шекспировским “Гамлетом”.

“В трагедии Уильяма Шекспира “Гамлет, принц датский” есть такой персонаж, как “Призрак отца Гамлета”. Он периодически возникает по ходу пьесы, всех пугает и смущает.

“Входит Призрак. - Молчи! Замри! Гляди, вот он опять. - Осанкой – вылитый король покойный. - Ну что, напоминает короля? - Да как еще! Я в страхе и смятенье! - Он ждет вопроса. - Кто ты, без права в этот час ночной Принявший вид, каким блистал, бывало, Похороненный Дании монарх? Я небом заклинаю, отвечай мне! - Он оскорбился. - И уходит прочь. - Стой! Отвечай! Ответь! Я заклинаю! … Призрак уходит. - Ушел и говорить не пожелал. - Одна ли тут игра воображенья? - Богом поклянусь: Я б не признал, когда б не очевидность! - А с королем как схож!

В спектакле под названием “Молдавская политика”, который представляет из себя трагифарс (трагедия народа в сочетании с фарсовым “политическим классом”) роль “Призрака отца Гамлета” с некоторых пор исполняет беглый олигарх Владимир Плахотнюк. Он испарился неизвестно как и куда в ходе июньских событий. Периодически появляется то в Лондоне, то в Майями, то в Яссах, есть версия, что иногда он даже залетает в родные Ниспорены. У него разные паспорта и идентичности, вероятно, пересекая, как призрак, разные границы, он меняет и внешность - парики, усы, очки, каблуки. Этот призрак постоянно и незримо присутствует в кишиневских парламенте, правительстве и президентуре, разрушает и создает коалиции, разыгрывает комбинации, замысливает операции, провоцирует фрикции между фракциями. Он является кишиневским политикам по ночам, и те, перепуганные и вспотевшие, истерят, стучат кулачками по столу, и все обещают, и обещают, и обещают, и обещают привезти Плахотнюка в наручниках в тюрьму. Но как можно надеть наручники на призрака, если он бестелесный злой дух?” – размышляет журналист в своей публикации в соцсети. Кишиневские политики никак не могут “выковырять” Плахотнюка из головы, отмечает он.

“Плахотнюк продолжает жить в головах и душах кишиневских политиков. Они никак не могут выковырять его оттуда. Чем скорее они это сделают, тем лучше будет для них самих. Иначе они совсем двинутся рассудком от постоянного общения с тенью великого и ужасного олигарха, и того гляди, начнут разговаривать с другим шекспировским персонажем — черепом королевского шута Йорика”, - резюмирует Дмитрий Чубашенко.


Метки к статье: Плахотнюк, призрак отца Гамлета, политика, Дмитрий Чубашенко

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